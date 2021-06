Aziatische hoornaar duikt weer op, voor het eerst ook in tuin in Zandhoven: gevaar voor bijen en andere insecten 

Voor de eerste keer werd ook in Zandhoven een Aziatische hoornaar gesignaleerd. Dat is een agressieve wesp die geen natuurlijke vijanden heeft hier. Ze is een groot gevaar voor bijen en andere insecten zoals libellen en vlinders. Daarom moet ze bestreden worden. "Dit jaar alleen al werden 17 nesten verdelgd in Vlaanderen en werden 59 koninginnen gevonden en de meeste ook gedood. Ze rukken dus wel op," zegt Chantal De Schepper van Natuurpunt in "Start Je Dag". De Aziatische hoornaar mag niet niet verward worden met de ongevaarlijke, Europese hoornaar.