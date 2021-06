Bende die drugs verkocht in Oostende krijgt celstraffen tot 6 jaar: "Ze deelden soms staaltjes uit aan het afkickcentrum"

In Brugge heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak tegen een grote drugsbende, die cocaïne en heroïne van Nederland naar Oostende smokkelde om die daar te verkopen. Er werkten in totaal 27 mensen voor de bende. Doorgaans werd de drugs met de trein vervoerd door koeriers die hun opdracht kregen van de bendeleider, een man met de bijnaam "Angel". Toen zo'n koerier 2 jaar geleden onderschept werd, kwam het onderzoek in een stroomversnelling.

"Angel" bleek z'n zaken goed georganiseerd te hebben."Hij vertelde de koeriers welke trein ze moesten nemen, hoe ze de boekhouding moesten bijhouden en zelfs waar ze konden slapen. Aan de telefoon sprak hij ook altijd over melk in plaats van heroïne en cocaïne. In totaal zou de bende op die manier minstens 11 kilogram heroïne en 3 kilogram cocaïne hebben verhandeld. Via telefoontaps kon het gerecht uiteindelijk de volledige bende in kaart brengen.