Extra maatregelen voor regio rond Zwijndrecht na PFOS-vervuiling: "Geen eieren van eigen kippen"

De Vlaamse regering neemt extra maatregelen in verband met de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Dat is beslist op de extra ministerraad. In een straal tot 10 kilometer rond de 3M-fabriek wordt mensen aangeraden om geen, of minder, eieren van kippen in de tuin te eten. De maatregelen moeten nog worden afgekondigd door de burgemeesters en zijn in afwachting van onderzoek en resultaten.