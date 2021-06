Britse homomannen in monogame relatie kunnen nu bloed geven zonder drie maanden wachttijd

Het is de eerste keer dat in Groot-Brittannië homomannen in een monogame relatie op gelijk welk moment bloed kunnen doneren. Dat kan zowel in Engeland, Schotland, Wales als Noord-Ierland. Tot nu moesten mannen die seks hebben met mannen altijd drie maanden wachten, na hun laatste seksuele contact. Die regel vervalt. In verschillende Britse donatiecentra stonden heel wat homomannen dan ook te popelen om de nieuwe regels in de praktijk om te zetten en bloed te geven.

Nieuw is dat er een wachttijd van drie maanden geldt voor iedereen die anale seks geeft gehad met nieuwe of meerdere partners in de voorbije drie maanden, en niet meer enkel voor homomannen. Die hernieuwde regel komt er na een advies van Fair (For the Assessment of Individualised Risk, red.), die vindt dat een meer individuele en genderneutrale bewoording eerlijker is, zonder dat de veiligheid van de bloedstalen hierdoor in het gedrang komt.