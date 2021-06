"Bol van Bekaert" naar beneden gehaald in Zwevegem

Buurvrouw Georgette is 91 en heeft de bouw van de watertoren nog meegemaakt. "Het was een mooie constructie en nog handig ook. Als we op stap waren geweest en we kwamen terug konden we aan de bol al zien dat we bijna thuis waren". Maar ook zij blijft er realistisch bij: "Ik zal een traantje laten, maar het zal een kleintje zijn."