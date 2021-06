Booteigenaars kunnen niet meer tanken in Blankenberge

Met het toeristisch hoogseizoen voor de deur is dit een vervelend probleem voor de jachthaven van Blankenberge. Het tankponton is al een hele tijd buiten gebruik na een aanvaring door een sleepboot. Alle booteigenaars moeten in Zeebrugge of Nieuwpoort tanken. Of brandstof aanvoeren.

Dat is niet evident, vertelde Wim Vanherp, de havenmeester van De Vrije Noordzeezeilers , in Start Je Dag: "Voor vele booteigenaars zit er niets anders op dan met jerrycans diesel en benzine te zeulen. Ze gaan die met de auto in Brugge halen. Sommigen sleuren die mee op hun fiets tot aan hun jacht. Het is al een paar maanden dat ons tankstation defect is. Het raakt maar niet hersteld. Een tijdelijk station installeren is niet makkelijk. Dat komt door de hoogteverschillen van het water want we zijn een getijdenhaven."