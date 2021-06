Britse premier Boris Johnson stelt grote coronaversoepeling met een maand uit tot 19 juli

Aanleiding is de verspreiding van de erg besmettelijke Indiase variant - of "Delta-variant" zoals die officieel heet- die nu dominant is geworden in het Verenigd Koninkrijk en dat ondanks de erg hoge vaccinatiegraad in het land. Het VK is nochtans een van de koplopers ter wereld inzake vaccinatie. De twee gebruikte vaccins, Pfizer/BioNTech en AstraZeneca zouden erg goed beschermen tegen die Indiase variant, maar wel vooral na de tweede dosis.