China als nieuwe vijand? "Tijd van kliekjes die de wereld besturen is voorbij"

Ook Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo zei in de aanloop naar de top in Brussel dat de opgang van China hem zorgen baart. "China komt steeds dichterbij", zei hij. "We zien dat in cyber space, we zien dat in Afrika maar we zien ook hoe zwaar ze investeren in onze eigen gevoelige infrastructuur. China deelt onze waarden niet, dus moeten we als alliantie gepast reageren, in het belang van onze eigen veiligheid."