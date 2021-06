Minister Crevits: "Oosterweelwerken lopen mogelijk vertraging op door PFOS-vervuiling in Zwijndrecht"

De PFOS-vervuiling is vastgesteld in grond die zal worden opgegraven tijdens de werkzaamheden aan de Scheldetunnel op Linkeroever die deel uitmaakt van het Oosterweelproject. De werf van de tunnel ligt vlakbij de chemische fabriek 3M, die tot begin deze eeuw de chemische stof PFOS produceerde. Er zit op sommige plaatsen tot 26 keer te veel PFOS in de grond in Zwijndrecht.