Vaccinatiecentra van zone Westhoek dringend op zoek naar onthaal- en callcentermedewerkers "Bellers zijn niet op hun mondje gevallen"

De vaccinatiecentra hebben maandenlang een beroep kunnen doen op mensen die technisch werkloos waren en de nodige vaardigheden hebben om te werken als onthaal- of callcentermedewerker. Dat gaat over mensen die werken voor een gemeente of stad. Maar nu de culturele centra, schouwburgen of toeristische diensten terug volop draaien, moeten velen terug naar hun gewone job. Ook veel mensen die werken aan de balie van een hotel werkten in het vaccinatiecentrum.