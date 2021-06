"De Zomer is van Mechelen": Maanrock, Parkpop en nog meer evenementen vullen de zomervakantie in Mechelen

In Mechelen is vandaag de cultuuragenda voor de zomer voorgesteld: "De Zomer is van Mechelen." Maanrock gaat dit jaar wel door, maar in een andere vorm. Ook Parkpop en andere vaste waarden komen terug. En er komt een nieuw evenement bij: Botaniek Live op vrijdag en zaterdag. "De Zomer is Van Mechelen heeft de ambitie om alle mensen de kans te geven om in de eigen stad hun vakantie door te brengen", zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.