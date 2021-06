Druk weekend voor politie Antwerpen: samenscholingen en overlast

Vooral later op de avond en 's nachts had de politie de handen vol met sluikstorten, wildplassen en vandalisme. De politie wijt dat aan het feit dat de horeca later mag openblijven. In totaal werden er 126 processen-verbaal opgesteld en daar zijn overtredingen van coronamaatregelen niet bijgeteld.

Na 1 uur 's nachts zijn dan ook heel wat groepen met meer dan vier personen geverbaliseerd. Onder andere op de Leopold de Waelplaats, aan de Scheldekaaien, aan het MAS en op het Hendrik Conscienceplein kwamen vrijdag- en zaterdagavond te veel mensen bijeen.