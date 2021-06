Economie herleeft in sneltempo, Nationale Bank verrast: "Cijfers zijn veel positiever dan we hadden durven denken"

Wat dat voor gewone stervelingen als u en ik betekent? Ten eerste dat we geleidelijk aan weer meer zullen uitgeven en minder zullen sparen. Momenteel ligt de gezinsconsumptie momenteel nog altijd 9 procent onder het niveau van 2019. "Toch verwachten we dat dat de belangrijkste groeimotor wordt voor de toekomst", denkt Langenus. "We gaan geleidelijk aan minder sparen. Bovendien blijft de inkomensgroei positief. We rekenen voor de periode 2021-2023 op zo'n 3 procent."