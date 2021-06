Ex-volleyballer Kristof Hoho kreeg  een hartstilstand tijdens een training: "Er moet meer aandacht komen voor reanimatie"

Het waren schokkende beelden toen Christian Eriksen zaterdagavond tijdens de voetbalmatch in elkaar zakte. De voetballer werd meteen gereanimeerd en herstelt ondertussen in het ziekenhuis. "Wij hebben allebei geluk gehad dat we een hartstilstand kregen op een moment dat er dokters aanwezig waren", zegt ex-volleyballer Kristof Hoho. Hoho's hart stopte 12 jaar geleden tijdens een training in Italië even met kloppen.