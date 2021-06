Expert over telewerk: "Ideale combinatie is twee dagen thuis en drie dagen op kantoor"

Een van die experten is Hendrik Delagrange van de Stichting Innovatie & Arbeid. Over het wetenschappelijk onderzoek naar telewerk had hij het in “De wereld vandaag”. Wat blijkt? Een systeem van twee dagen thuiswerk en drie dagen op kantoor is het beste.

Alle experten, zegt Delagrange, zijn het eens over dit evenwicht: “Het zit ‘m in de balans die je moet vinden tussen het voordeel voor de werknemer die wat meer vrijheid krijgt, die ruimte krijgt om werk en privé op een andere manier te gaan aanpassen, en aan de andere kant de noden van een onderneming om toch voldoende kwalitatief overleg te hebben, mensen die elkaar kennen, een cultuur die kan opgebouwd worden. Dat is heel moeilijk te doen als mensen heel vaak afwezig zijn.”

Opvallend is dat Hendrik Delagrange er zelf aan twijfelt of zijn advies het wel zal halen tot in de cao die vakbonden en werkgevers willen afsluiten: “Het is toch nog vooral de individuele werkgever die dat moet inschatten, het is heel moeilijk om dat in een algemene regel en dus in een cao in te passen: het moet per se zoveel of zo weinig zijn.”

