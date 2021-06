Heeft OVAM fouten gemaakt in PFOS-dossier? "We gaan luisteren", aldus ministers bij aankomst extra ministerraad

PFOS is een giftige en chemische afvalstof en kan leiden tot verhoogde cholesterol en kanker. In de bodem in een grote omgeving rond de 3M-fabriek zitten enorm hoge concentraties van PFOS, ver boven de toegestane norm. Het probleem is al een tijdje bekend, maar de kritiek is dat het (te) lang geduurd voor allerlei instanties zich hebben gerealiseerd hoe groot het milieuprobleem is.

PFOS werd geloosd door de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Het probleem van de te hoge concentraties kwam (letterlijk) aan de oppervlakte door de graafwerken voor de Oosterweelverbinding.