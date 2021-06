Na 20 jaar protest komt fietsostrade Antwerpen - Essen mogelijk toch naast spoorweg in Kapellen

Mogelijk kunnen fietsers binnenkort toch in één vlotte beweging van Antwerpen en naar Essen kunnen fietsen en omgekeerd. De fietsostrade F14 volgt de spoorweg, behalve in Kapellen. Tussen het station van Sint-Mariaburg in Ekeren en de spooroverweg Vloeiende in Kapellen, zo'n 1,5 kilometer, moeten fietsers een omweg maken. Dat komt omdat bewoners van de gronden naast de spoorweg vrezen voor hun privacy, als de fietsostrade er komt.