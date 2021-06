G7 belooft 1 miljard vaccins voor armere landen: "Dank je wel, maar is dit alles wat jullie kunnen doen?"

Door de schenking van 1 miljard dosissen is de discussie over het opheffen van de patenten naar de achtergrond verschoven. "Daar is het helemaal niet over gegaan, en dat is een spijtige zaak", zegt Van Bastelaere. "Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir had enkele weken geleden bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangegeven dat ons land wil dat die patenten tijdelijk opgeheven worden. Er zijn maar een 40-tal landen die die kaart trekken. Maar het debat daarover is met de schenking van 1 miljard gratis dosissen van tafel geveegd", spreekt Van Bastelaere zijn vrees uit in "De ochtend" op Radio 1. Beluister dat gesprek hier, het artikel gaat daaronder voort: