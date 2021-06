Geen ruimtemonstertjes: muizensperma levert na 6 jaar in het ISS gezonde, normale jongen op 

De keuze voor gevriesdroogd sperma had een praktische reden: in die vorm kunnen de stalen meer dan een jaar bewaard worden op kamertemperatuur. Niet gevriesdroogde spermastalen zouden in een diepvries naar het ISS gestuurd moeten worden en in een raket zijn die niet voorhanden.

Jaren later verzamelden de onderzoekers sperma van 12 muizen, en nadat het gevriesdroogd was, werd het in zes kleine doosjes geplaatst met elk 48 kleine flesjes, niet groter dan een balpen.

Drie van de doosjes zijn in Japan gebleven als vergelijkingsmateriaal en de drie andere werden in augustus 2014 naar het ISS gestuurd. Daar plaatsten de astronauten de doosjes in een diepvriezer met een temperatuur van - 95 graden.

Na 9 maanden is een eerste doosje terug naar de aarde gebracht, om aan te tonen dat het experiment haalbaar was. Een tweede doosje is aan boord van het ISS gebleven tot mei 2016, en dus na 2 jaar en 9 maanden terug naar de aarde gebracht, het derde doosje ten slotte is na 5 jaar en 10 maanden in de ruimte teruggebracht in juni 2019. Terug op aarde werd het sperma opnieuw gehydrateerd, zodat het onderzocht en gebruikt kon worden.

De onderzoekers hebben dan het DNA van de spermatozoa onder de loep genomen. "Toen we de beschadigingen aan het DNA opmaten, zagen we geen significante verschillen tussen de stalen die 3 of 6 jaar in de ruimte verbleven hadden en de stalen die op de grond bewaard waren", zei Wakayama.

Nadat met het sperma eicellen bevrucht waren, ontdekten de onderzoekers 'kleine' afwijkingen in het sperma dat jaren in gewichtloosheid had doorgebracht. Maar die beschadigingen hadden geen invloed op hun verdere ontwikkeling.