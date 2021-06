Gent zoekt dringend extra vrijwilligers voor vaccinatiecentrum: "We willen ook in zomermaanden volop kunnen vaccineren"

"Van de week zullen we 31.000 spuitjes zetten", zegt schepen Rudy Coddens (Vooruit). "Voor volgende week hebben we 41.000 coronavaccins. We draaien dus op kruissnelheid. We vaccineren 7 dagen op 7, en sommige dagen tot 22.00 uur. Maar we willen ook in de zomermaanden volop kunnen blijven vaccineren. En dus hebben we extra vrijwilligers nodig. Ook omdat de huidige medewerkers ook wel eens vakantie willen nemen."