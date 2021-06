Graafmachine raakt gasleiding in Ranst: omwonenden, winkelpersoneel en klanten geëvacueerd

Bij werken op het terrein van het bedrijf Ordal in de Kromstraat in Ranst, raakte een graafmachine vanmorgen een middendrukleiding. Omdat er ontploffingsgevaar was, werden een aantal woonhuizen en winkels in de buurt een uur lang ontruimd. Het gevaar is ondertussen geweken, maar de gasleiding moet nog definitief hersteld worden. De rijbaan was in beide richtingen versperd, maar is ondertussen ook weer vrij.