Hoe moeilijk is het om The Beast van president Biden te besturen in smalle, Brusselse straatjes?

Marco werkt voor limousinebedrijf Black en White en heeft ervaring in het besturen van lange wagens in de straten van Brussel. "In vergelijking met The Beast zijn onze limousines nog een stuk langer. We verhuren zelfs de langste limo van België: net geen 12 meter lang, dus meer dan het dubbel van The Beast van 5,5 meter."

Volgens chauffeur Marco is het moeilijk, maar niet onmogelijk om een soortgelijk voertuig door het centrum van Brussel te manoeuvreren. "Ik rij geregeld met een limousine in Brussel en makkelijk is dat niet, maar wij hebben dan ook geen politiebegeleiding en voor ons worden wegen ook niet speciaal afgesloten. Ik moet mijn plan trekken in moeilijke situaties." En die zijn er genoeg. "De grootste moeilijkheden zijn de smalle wegen en krappe bochten in de stad. En de laatste jaren zijn die straten in steden als Antwerpen en Brussel alleen maar smaller geworden", vertelt Marco aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Bovendien duiken er overal rotondes op en een limousine past niet over iedere rotonde. Hetzelfde bij vluchtheuvels: je kan niet iedere vluchtheuvel nemen. Dus dan moet je omrijden om die vluchtheuvel of rotonde te vermijden. Het is dus een kwestie van bij de pinken te zijn en je route op voorhand te plannen."

Beluister hier het gesprek met limousinechauffeur Marco: