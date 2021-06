In Myanmar gaat proces tegen afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi van start

In Myanmar vond op 1 februari een militaire staatsgreep plaats, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven. Sinds die staatsgreep is het land in chaos en geweld verzeild geraakt.



Volgens de VN is de situatie in Myanmar sinds de staatsgreep geëscaleerd tot een "mensenrechtencatastrofe". Volgens schattingen van de hulporganisatie voor politieke gevangenen AAPP zijn er al minstens 863 mensen gedood tijdens de aanhoudende protesten tegen de militaire junta. Er werden ook meer dan 6.000 mensen opgepakt.