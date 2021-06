Indrukwekkende wandschildering van Delvaux gerestaureerd in het casino Kursaal

Nochtans was de muurschildering er erg aan toe, door vocht dat ooit binnengesijpeld was, maar ook door de sigarettenrook in de vroegere speelzaal. "In die tijd konden mensen nog ongestoord dikke sigaren roken aan de speeltafels", zegt NV-A schepen van Stadseigendommen Björn Anseeuw (N-VA), "waardoor er een dikke teerlaag over het werk kwam. Later is de zaal als feestlocatie gebruikt, maar dat bracht niet veel beterschap", zegt hij. "Feestvierders, cateraars of andere mensen die op de feesten werkten, leunden tegen de muren aan of liepen er tegen, waardoor de brokken er letterlijk van vlogen."