Jonge voetballers aangedaan door hartstilstand Eriksen: “Screening is echt zo belangrijk”

Eriksen is een topvoetballer die jaarlijks medische testen ondergaat. Bij hem waren nooit hartproblemen ontdekt, maar toch ging het zaterdag op het Europees kampioenschap mis. “Je beseft meteen dat dat ook met jou kan gebeuren”, gaat Fran Meersman verder. “Het maakt me zelfs een beetje bang, want iemand als Eriksen is fitter dan ons en wordt zo goed gescreend.” Het belang van die medische screening, iets dat ieder jaar aan de topsportschool gebeurt, is dan ook erg groot. “Ik ken ook enkele ploegmaats die een ingreep aan hun hart hebben moeten ondergaan. Dat probleem werd dan ook ontdekt tijdens een screening”, aldus Jochmans.