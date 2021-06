Kempense BMX-ster Elke Vanhoof samen met vriendin naar Olympische Spelen: "Een droom die uitkomt"

BMX-ster Elke Vanhoof uit Dessel heeft zich dan toch geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. In 2019 liep Elke een hersenschudding op waardoor ze een tijdlang buiten strijd was. "Ik heb echt geluk gehad, want doordat de Spelen uitgesteld zijn, kan ik me toch nog plaatsen. In 2020 zou dat me niet gelukt zijn", vertelt Vanhoof.