Ketnetband viert Gouden Klas in Lendelede

Iedereen van de Talententuin had zich in het goud uitgedost voor deze speciale dag. “De Gouden Klas bracht scholen in beweging en is een initiatief in het kader van de Olympische Spelen”, vertelt Ben Weyts. “Jongeren doen bewegen in het onderwijs, is een belangrijke opdracht voor onze leerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs. Van alle klassen die hebben meegedaan, werd Lendelede uitgeloot en gehuldigd. Maar ze hebben het ook echt verdiend.”