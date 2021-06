Inboedel van het “beste hotel van Brussel”, waar Grace Kelly en Brigitte Bardot ooit sliepen, wordt verkocht

Na de oorlog bezoekt de elite het hotel opnieuw. De Luikse schrijver Georges Simenon - geestelijke vader van inspecteur Maigret - beschrijft het chique hotel graag, niet alleen in z'n romans, maar ook in artikels zoals "Les grands palaces européens" (de grote Europese paleizen, red.). In die reportage beschrijft Simenon het zo: "Een paleis is, per definitie, een plek waar alles samenvalt. Een plek die ons doet geloven dat het leven één groot, plezierig feest is." In de roman "Maigret en het dode meisje" noemt hij "Hotel le palace" zelfs het beste hotel van Brussel.