Leger houdt oefening voor jonge soldaten in Hamme en Dendermonde

“Wij oefenen meestal op onze militaire oefenterreinen”, zegt Leenaerts. “Maar af en toe trekken we ook naar buiten om in een burgermilieu te oefenen. Dat is niet simpel, en er komt heel wat bij kijken. We moeten een heel dossier opmaken, en de betrokken gemeenten en politiediensten goed informeren. Pas als we van hen groen licht krijgen, mag de oefening plaatsvinden”