Limburgs Landschap kan deel van natuurgebied Groene Delle in Lummen kopen, dankzij crowdfunding

Vorig jaar besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dat er geen industrie mag komen in de Groene Delle. Maar Limburgs Landschap wil zekerheid op lange termijn en wil het terrein nu zelf kopen. “We kunnen nu 27 hectare van de Groene Delle in Lummen effectief aankopen” vertelt Dirk Ottenburghs van Limburgs Landschap. “We beheren die gronden nu al, maar omdat het natuurgebied blijft, hebben we de eigenaars kunnen overtuigen om de gronden aan ons te verkopen. We willen er nu natuurreservaat van maken. Zo wordt de natuur er nog beter beschermd.”