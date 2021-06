Eerste editie van 'Het Maasblad' bedeeld, met informatie over de Maas en de bewoners langs de Maas

De eerste exemplaren van het Maasblad zijn vanmorgen in De Boyen bedeeld, een gehucht van Dilsen-Stokkem dat aan de Maas ligt. Een plek waar je meteen al 'Maasverhalen' vindt, zo getuigt Koen Sleypen, bewoner van De Boyen en ook schepen van Toerisme (Vooruit). "Vroeger veranderde de Boyen nogal eens van nationaliteit, de Maas overstroomde, trok zich dan terug, maar het het was nooit zeker aan welke kant de Maas zich terugtrok, de ene keer was dat België, de andere keer Nederland. "

Dat leidde soms tot bizarre toestanden. "Soms had een boer zijn koeien in Nederland staan en zijn boerderij in België. We hebben bijvoorbeeld een witte kapel in de Boyen. Een boer is ooit bijna verdronken omdat de Maas tussen hem en zijn koeien lag. Hij heeft toen gezegd: als ik levend terug op mijn boerderij kom, dan bouw ik een witte kapel."

Dit soort verhalen kunnen dus in het Maasblad komen, maar ook toeristische informatie. "Het is de bedoeling dat alle Maaslanders op de hoogte zijn van wat er langs de Maas gebeurt, zodat de bewoners weer ambassadeurs kunnen worden van hun Maas', besluit Ignace Schops.