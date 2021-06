Man overleden na steekpartij in buurt van school in Deurne, politie: "Verdachte is opgepakt"

In Deurne, in Antwerpen, is vanmiddag iemand neergestoken en daarna overleden. De steekpartij gebeurde in de buurt van een school, al is het niet duidelijk of die exacte locatie iets met de steekpartij te maken heeft. De politie onderzoekt wat de precieze aanleiding is van de steekpartij en overhoort nu enkele getuigen.