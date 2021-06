NAVO eerste Belgische halte voor Biden: "Inhoudelijk voortbouwen op Trump, maar minder brutaal"

Nu Biden in het land is, gaat Amnesty International actievoeren voor de Amerikaanse ambassade. De organisatie wil dat Biden het detentiecentrum in Guantanamo Bay sluit. Die militaire gevangenis werd opgericht onder George W. Bush in 2002 na de aanslagen van 11 september 2001. De bedoeling was om er buitengewoon gevaarlijke criminelen en terreurverdachten op te sluiten, maar de gevangenis werd vooral een smet op het blazoen van de VS.

Obama, de opvolger van Bush, beloofde uiteindelijk om Guantanamo te sluiten, maar dat lukte niet volledig. Van de 245 gedetineerden zitten er nu nog 40. Die mensen zitten in een vergeetput, zegt Wies De Graeve, de directeur van Amnesty International Vlaanderen.

"Sommigen van hen zitten daar van in het begin, 20 jaar. Ze worden arbitrair vastgehouden, geen van hen heeft een eerlijk proces gehad. Velen zijn ouder geworden, hebben bijzondere medische zorg nodig, zijn soms ook getraumatiseerd door de folteringen." Amnesty vraagt hun vrijlating, of, als er bewijzen zijn, een eerlijke rechtszaak. In Brussel zal de organisatie tijdens de actie vandaag de 40 portretten van de gevangenen tonen, samen met een spandoek met het opschrift "Go Joe, close Guantanamo".