Ondernemersclub Maaslandia breidt uit naar het hele Maasland

Ondernemersclub Maaslandia werd opgericht in 2018, eerst in Maasmechelen. De voorbije jaren traden ook ondernemers uit Dilsen-Stokkem en Lanaken toe tot de club. Op dit moment telt die 56 leden. Maar nu is beslist om de werking open te trekken naar het hele Maasland. Dat wil zeggen dat ook As, Maaseik en Kinrooi toetreden, er wordt op gerekend dat ook Dilsen-Stokkem en Lanaken als geheel er bijkomen.