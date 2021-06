Ongeval bij autoweg in Wervik

Vermoedelijk raakte één chauffeur verblind door de zon. Beide truckers raakten lichtgewond. Hun vrachtwagens belandden gedeeltelijk in de gracht en midden over de rijweg. De takelwerken zullen uren duren. Al die tijd blijven de op- en afrit van de A19 in Wervik afgesloten.

Op de A19 zelf tussen Kortrijk en Ieper blijft het verkeer wel mogelijk in beide richtingen. Er is wel file in de richting van Ieper omdat er veel auto's de op- en afrit in Zonnebeke-Beselare nemen. De politie probeert er alles in goede banen te leiden.