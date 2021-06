Openingsweekend Kempense klimzaal 'Gustaaf Klimt' kent groot succes: "Unieke combinatie van kunst en klimmen"

Aan de Oude Kaai in Turnhout, op de voormalige Bpost-site, opende het afgelopen weekend de gloednieuwe klimzaal 'Gustaaf Klimt'. Het openingsweekend was een groot succes. De naam van de zaal is een Kempense versie van de bekende Oostenrijkse schilder Gustav Klimt. In de zaal zelf is er ook heel wat kunst terug te vinden. Zo zijn er klimroutes vernoemd naar kunstenaars en is er zelfs een atelier beschikbaar voor kunstenaars. "We hopen dat de klimzaal een ontmoetingsplek wordt", vertelt oprichter Peter Schildermans.