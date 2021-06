Opnieuw meer mensen naar de mis, ook bij Heilig Paterke in Hasselt: "Het is voor ons een openbaring"

Nu er meer mensen in de vieringen mogen zijn, is pater Piet van de Minderbroederskerk opgelucht. "We hebben de toestemming gekregen om de vieringen te doen, maar er is nog geen grote stormloop in het weekend. Mensen kennen de regels niet goed, kijken op televisie naar een dienst of laten zich afschrikken door de wegenwerken hier in de straat." Maar het is fijn om de mensen die gekomen zijn terug te zien. "Heel wat mensen vroegen wanneer ze mochten komen en ze zijn blij om terug te zijn!" En zelf is pater Piet natuurlijk ook in de wolken: "Een heel fijn gevoel, maar voor mij heeft het niet stilgelegen, want wij zijn onderling vieringen blijven doen en ook in het rusthuis." Ook de pastor, de assistent van de paters en lid van het koor, is blij. "Het is voor ons een openbaring om terug met volk, met mensen die aandachtig zijn, samen te zijn. Mensen komen van ver om ons te bezoeken. Het zorgt voor spirituele voeding."