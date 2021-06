Pier Blankenberge pakt uit met tentoonstelling rond Jacques Vermeire

Jacques Vermeire werd vorige maand 70 en dat wordt uitgebreid gevierd, met specials op tv, maar dus ook met een tentoonstelling op de pier in Blankenberge. De tentoonstelling geeft een overzicht van zijn carriere, van "De 3 Wijzen" over DDT in "De Kampioenen" tot de typetjes uit zijn zaalshows. Maar ook zijn familie en vrienden komen aan bod.

Vermeire is zelf wat onder de indruk en vraagt zich af of hij dat wel verdient: "Het was een idee van mijn manager, die ook alles heeft uitgewerkt. Eerst vond ik het wel wat vreemd om het onderwerp te zijn van zo'n tentoonstelling. Aan de andere kant: ik ben ook wel al lang bezig, van de jaren 70 tot nu. Dus er valt wel wat te vertellen."