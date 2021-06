Regisseur van MNM-reeks "Bathroom stories" wint prijs voor beste regie op filmfestival Docville

De prijs voor beste scenarist ging naar filmmaker en jeugdwerker Hyun Lories voor zijn kortfilm "Versailles". Daarmee studeerde hij vorig jaar met grote onderscheiding af aan de Brusselse filmschool RITCS.



"Versailles" vertelt het verhaal van twee zussen die samen voor het eerst naar zee willen. "In een kortfilm is elk detail belangrijk voor je karaktertekening en de manier waarop je de wereld schetst", zegt de jury over de onderscheiding. "Hyun doet dat voortreffelijk in dit scenario. 'Versailles' is authentiek neergeschreven, gefilmd en neergezet."

Een eervolle vermelding van de jury kwam er voor de jeugddocumentaire "Fien, Jip & Fien" van Marie De Hert en Ellen Pollard, die te bekijken is via VRT NU. De docu gaat over de eerste verliefdheid van Jip (11 jaar), waar zijn kleine zusje Fien (9 jaar) alles over weten. Ze is nieuwsgierig, maar ook een beetje jaloers. Zal de liefde hun onafscheidelijke band verbreken?