Rode Kruis doet oproep voor bloeddonoren: "Een kleine moeite betekent een wereld van verschil"

Er zijn dit jaar 50.000 nieuwe bloed- en plasmadonoren nodig, maar dat aantal is blijkbaar ambitieus. "De teller staat op dit moment, dus bijna in de helft van het jaar, op 17.500 nieuwe donoren. Dat is zowat een derde van wat we willen, dus hoop ik dat er nog veel mensen bij komen. We gaan ervan uit dat het nog haalbaar is", zegt Jan Poté van Rode Kruis Vlaanderen.

"Je geeft voor iemand anders, die wel eens uit je buurt kan zijn. Na een ongeval, bij een operatie, bij een bevalling, het kan iedereen overkomen. Het is een kleine moeite die een wereld van verschil kan uitmaken."

Door de coronamaatregelen had het Rode Kruis het de voorbije tijd moeilijk om donoren aan te trekken. "Vaak doen we dat op grote evenementen, die waren er de voorbije tijd niet."

"En er is ook nog een tekort in de bloedvoorraad op dit moment. Dat heeft volgens ons te maken met de versoepeling van de coronamaatregelen. Mensen trekken naar buiten, gaan op terrasjes zitten, er is het EK voetbal, kortom, mensen denken op dit moment niet aan bloed geven. Dus roepen we de mensen op om langs te komen bij ons", klinkt het bij Rode Kruis Vlaanderen.