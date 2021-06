Topmagistraat Johan Sabbe veroordeeld voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag

Sabbe zelf vond niet dat hij daarin te ver was gegaan. “Ik was verliefd en had niet het gevoel dat ik iets fout deed”, zo verklaarde hij in het hof. Sabbes advocaat ontkent niet dat er wederzijdse aantrekking was tussen twee volwassenen. “Hij was inderdaad verliefd op haar en bleek dat achteraf verkeerd ingeschat te hebben. Ze heeft weliswaar nooit ‘nee, ik wil het niet’ gezegd.” Haar borsten zou Sabbe volgens zijn advocaat niet betast hebben. Hij legde volgens hem enkel zijn hand op haar knieën.

Het hof gelooft daar niets van. “Het is totaal ongeloofwaardig, zo motiveert het hof. “Dat ze na die feiten voor lange tijd in ziekteverlof is gegaan en het niet meer zag zitten om voltijds zijn chauffeur te zijn, wijst op een veel traumatischere gebeurtenis dan enkel een hand op de knie. Op basis van die elementen stelt het hof dat hij haar tussen de benen heeft gegrepen en haar borsten heeft vastgegrepen.”