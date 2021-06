Sluiting van zwembad in Hemiksem zorgt voor commotie bij zwemclubs

In Hemiksem sluit het gemeentelijke zwembad twee maanden vroeger dan voorzien. Dat zorgt voor heel wat commotie, want de zwemclubs zitten nu een tijdlang zonder zwemwater. Binnenkort komt er een nieuw zwembad dat door Aartselaar, Hemiksem en Niel samen wordt gebouwd. Maar daar is voor de clubs niet evenveel plaats als voor de scholen. "We hebben nu eenmaal een zwembad met 3 gemeentes in plaats van met 6 zoals oorspronkelijk gepland was. De capaciteit van het nieuwe zwembad is dus kleiner", zegt schepen van sport Koen Scholiers (CD&V).