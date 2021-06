Opnames gestart van "Chantal", spin-off van Eén-reeks "Eigen kweek": "Politiereeks met een serieuze (West)hoek af"

"Toen "Eigen kweek" op televisie kwam, was ik meteen fan. "Chantal" is geen vervolg maar wordt een reeks met een eigen DNA, zij het gekweekt uit dezelfde grond. Het wordt een politiereeks die ànders is", aldus schrijver en bedenker Mathias Sercu.

“There’s a new sheriff in town and she’s called Chantal: die slogan hint zowel op de thematiek van onze reeks - namelijk dat Chantal als vrouw in een mannenwereld terechtkomt - als op de visuele insteek die we kiezen", legt regisseur Jeroen Dumoulein uit.

"We bevinden ons voor de reeks in het diepe West-Vlaanderen van ‘bachten de kuppe’, of de 'Far West'. Net zoals in een western de sheriff zijn dorp moet beschermen tegen alle kwaad van de wereld, moet Chantal in Loveringem als hoofd van het wijkcommissariaat de rust en vrede bewaken."

"Chantal" is een co-productie van Eyeworks Film & TV Drama, samen met Eén en Telenet.