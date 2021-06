Tientallen bloemen en kaartjes voor Dixie Dansercoer aan "De Poolreiziger" in Nieuwpoort

Het beeld, dat een feestelijke herinnering moet zijn, is nu de plek waar mensen samenkomen om te rouwen om Dansercoers overlijden en berichten achter te laten uit dank. "Wat er met al die kaartjes en foto's gaat gebeuren", is nog niet duidelijk zegt burgemeester Geert Vanden Broucke(CD&V), "maar ze zullen zeker niet verloren gaan. Ik heb Dixies echtgenote al een foto gestuurd. De bedoeling is dat we samen met haar en met een aantal mensen uit zijn team beslissen hoe we de berichtjes, die zijn achtergelaten het best kunnen bewaren. De kans bestaat ook dat er later nog een soort herdenkingsmoment komt."