Vrijwilligster vaccinatiecentrum Maaseik krijgt maar niet betaald: "Doe het met plezier, maar wil erkenning voor mijn inspanning"

Het geld dat vrijwilligers krijgen, verschilt per vaccinatiecentrum. In het kader dat de overheid gemaakt heeft, zou een verpleegkundige 47 euro bruto per uur kunnen krijgen. Andere vrijwilligers hebben recht op 35 euro, maar eerstelijnszones en gemeenten beslissen uiteindelijk zelf hoeveel en of ze hun vrijwilligers verlonen. In Maaseik krijgen vrijwilligers bijvoorbeeld 17 euro per vier uur werken.

Dat zou ook het geval moeten zijn voor een vrijwilligster uit Maaseik, maar zij heeft haar geld nog steeds niet gezien. Ze werkte in april nog in het centrum. "Ik span me extra in en ik wil zo snel mogelijk van het virus verlost zijn en mensen vaccineren, maar als er zo met mensen wordt omgegaan vind ik dat een teken van weinig waardering. Ik werk natuurlijk niet in dat vaccinatiecentrum voor het geld, maar het gaat om het principe." De vrijwilligster beweert dat ze al verschillende keren naar haar vergoeding gevraagd heeft, maar dat de betaling uitblijft.