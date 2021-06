Voetbaltrainer Aartrijke reageert op hartaanval Eriksen: "4 jaar geleden stortte ik zelf in op het veld"

Het zijn misschien wel dé beelden van afgelopen weekend: de Deense voetballer Christian Eriksen die een hartstilstand krijgt tijdens een wedstrijd op het EK Voetbal. Jeugdtrainer Dries Termote van KM Torhout zag ze niet live, maar zijn gsm stond wel meteen roodgloeiend. "Ik was op een barbecue, maar kreeg plots een massa berichten van vrienden en familie die me vroegen of ik het gezien had. Ik heb achteraf dan uiteraard gekeken."

Ruim 4 jaar geleden kreeg ook Dries een hartaanval tijdens een wedstrijd met zijn toenmalige club VV Aartrijke. "Ik kan me nog weinig herinneren van de hele gebeurtenis", zegt hij. "Ik voelde de energie uit mijn lichaam stromen, het werd zwart voor mijn ogen en plots werd ik wakker in het ziekenhuis. Ik dacht dat ik in een auto-ongeval terecht gekomen was."