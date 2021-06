Bevraging bij Vlaamse middelbare scholieren: vooral vijfdejaars hebben voorbije coronaschooljaar als erg zwaar ervaren

Jongere leerlingen uit de eerste graad zijn dan weer het vaakst positief over het voorbije jaar. Zij konden het hele jaar voltijds naar school (op een verlengde herfstvakantie, krokus- en paaspauze na).

Zo vindt 72 procent van de eerstejaars dat de school haar best deed om er toch nog een leuk jaar van te maken. Maar ook bij de zesdejaars is meer dan de helft (52 procent) die mening toegedaan. Terwijl dit voor de vijfdejaars dus maar een 36 procent is.