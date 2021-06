Vrouw overleden nadat auto tegen elektriciteitspaal rijdt

Rond kwart voor twee zondagnacht reed een auto tegen een elektriciteitspaal. De passagier, een vrouw van 60, kwam daarbij om het leven. De man (59) die aan het stuur zat, moest door de brandweer bevrijd worden en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. De man legde een positieve ademtest af.

De elektriciteitspaal kwam in de tuin terecht. Buurtbewoners zagen het gebeuren: “De paal is omgevallen en heeft zo de elektriciteitskabel uitgerukt”, zegt Stijn. “Die is vanuit onze woning uit de elektriciteitskast verdwenen met waarschijnlijk een kortsluiting, want we hebben een grote knal gehoord. Ook in de voortuin is er zware schade.”