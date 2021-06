"Onze chauffeur heeft brooddoos moeten openen": bezoek president Biden brengt grote politiemacht op de been

Concreet zijn er meer dan 4.000 politiemensen betrokken bij de beveilingsoperatie in onze hoofdstad. "Het gaat zowel om manschappen van de wegpolitie, als om beschermingsfuncties, en veel pelotons van de lokale en de federale politie", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Zo'n beveilingsoperatie is niet goedkoop. "Maar we dragen die kosten niet alleen, de NAVO-leden doen ook een duit in het zakje. Via hotels en de horeca verdienen we een deel terug. We laten niets aan het toeval over. Het feit dat Jürgen Conings nog niet gevat is, verandert daar niets aan."