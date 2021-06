Werkonderbreking bij OCMW Anderlecht: "We willen de Anderlechtenaren de dienstverlening bieden die ze verdienen"

Maar niet alleen de werkdruk is te hoog. Ook het grote personeelsverloop is problematisch, zegt Baert: “De sociaal assistenten die hier komen werken, blijven 1 tot 3 jaar en daarna vertrekken ze. Dat komt niet alleen door de werkdruk, maar ook omdat het loon op andere plaatsen interessanter is. In vergelijkbare Brusselse OCMW’s wordt er met premies gewerkt, maar dat hebben we hier niet.”

“We hebben de overheid al verschillende keren uitgenodigd om in dialoog te gaan, maar tot nu toe zijn er geen concrete oplossingen gekomen”, gaat de vakbondsafgevaardigde verder. “Wij vragen de nodige tijd, middelen en personeel om ons werk op een correcte manier uit te voeren. Zo kunnen we de Anderlechtenaren de dienstverlening bieden die ze verdienen.”